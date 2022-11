Roberto Justus fala sobre seu diagnóstico de câncer: 'Tive uma crise de choro'

14/11/2022 | 14:44



O empresário Roberto Justus, de 67 anos, contou que levou um susto ao ser diagnosticado com um câncer na bexiga, mas que reagiu rápido para enfrentar a doença. O desabafo foi dado durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, na Record TV, neste domingo, 13.

Na segunda-feira, 7, Roberto contou por meio de suas redes sociais que foi diagnosticado com câncer na bexiga durante um check-up anual. "Dr. Gustavo Caserta Lemos, meu urologista, aliás, médico fantástico, resolveu que tínhamos que operar imediatamente que podia ser um tumor maligno. Saberíamos isso só quando operássemos. Operamos, abrimos e descobrimos que era mesmo", disse.

"Foi difícil. Eu sou um ser humano como qualquer um. Fico abalado como qualquer pessoa. Tive uma crise de choro no início. Eu estava no hospital. Minha mulher foi muito querida, nos abraçamos. E aí eu comecei a querer tomar o controle da situação. Pensei: 'Vamos olhar com calma para tudo isso'", comenta Roberto.

Justus também contou detalhes da carta que escreveu para os filhos, Rafaella, Fabiana, Vicky Siebert, Luiza e Ricardo Justus. No texto, o empresário falou sobre tudo o que ainda deseja viver ao lado dos herdeiros.