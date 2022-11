Esposa de Juliano Cazarré volta para casa após ficar cinco meses com a filha no hospital

14/11/2022 | 14:11



Leticia Cazarré emocionou amigos e seguidores ao mostrar que está em casa após passar cinco meses no hospital com a filha caçula, Maria Guilhermina. Como você já viu, a criança, fruto de seu relacionamento com o ator Juliano Cazarré, nasceu com um problema raro no coração tem passado por cirurgias desde então.

A esposa do artista publicou nesta segunda-feira, dia 14, uma série de registros nos Stories, mostrando os filhos felizes com a sua presença.

- Cinco meses sem pisar aqui.

A mãe de Maria, Gaspar, Vicente e Inacio também revelou que está organizando a casa e logo voltará ao hospital.

- Quatro dias em casa, tempo bom para organizar tudo o que ficou pendente nos último cinco meses em que estive fora!

Ela também comentou sobre ter passado todos os meses com apenas uma mala.

- Depois dessa temporada com uma mala só, 80% das minhas roupas perderam o sentido para mim.

Em outro registro, Letícia filma a escrivaninha bagunçada, dizendo que havia deixado bem claro que não queria sua mesa desorganizada.

- Brincadeiras a parte, jamais reclamaria de um marido que cuida tão bem dos nossos quatro filhos, da casa, do jardim, organiza os livros e ainda manda reformar e pendura uma tapeçaria dos meus saudosos avós gaúchos.