GitHub: veja novos produtos e atualizações da plataforma

Com 94 milhões de pessoas desenvolvedoras ativas, o GitHub lançou, na semana passada, vários novos recursos que funcionam juntos para fornecer a melhor experiência de desenvolvimento.

Abaixo, confira as novidades da plataforma.

Apresentando o Hey GitHub: O GitHub está experimentando a interação baseada em voz por meio de um recurso chamado “Hey GitHub” para tornar o Copilot acessível a desenvolvedores que podem não conseguir usar um teclado todos os dias. Mais detalhes sobre esse experimento estarão disponíveis no GitHub Next .

Copilot para negócios: Em junho, a empresa lançou o GitHub Copilot para todos os indivíduos . Em breve, levaremos nosso programador de pares de IA para as empresas, para que equipes de desenvolvedores de qualquer tamanho possam ver maior velocidade, produtividade e experiência do desenvolvedor. Com controles administrativos adicionais e a capacidade de gerenciar licenças, as empresas podem expandir o uso da tecnologia transformadora do Copilot.

Juntamente com as principais atualizações de produtos compartilhadas acima, o GitHub também anunciou algumas novidades menores, mas que valem a menção.

Roteiro de boas-vindas e listas de tarefas para projetos: O GitHub lançou mais de 100 novos recursos e atualizações desde o lançamento do Projects at Universe no ano passado. Olhando para o futuro, a empresa pretende lançar um roteiro que fornecerá uma imagem completa do que está sendo trabalhado, o que vem a seguir e como esses itens se estendem ao longo do tempo. Além disso, as listas de tarefas estão sendo introduzidas para fornecer suporte a hierarquias complexas.

Lançamento da versão beta pública do relatório de vulnerabilidades privado: Hoje, as vulnerabilidades são relatadas às pessoas mantenedoras por meio de vários canais, às vezes inseguros (questões públicas, Twitter, security@inbox, etc.). Essa exposição pública deixa as pessoas mantenedoras sem tempo para corrigir o problema antes que os maus atores tenham a chance de saber sobre isso. O GitHub está enfrentando esse problema de frente, lançando relatórios privados de vulnerabilidades para fornecer uma maneira padronizada, conveniente e secreta de relatar, avaliar e abordar vulnerabilidades em repositórios de código aberto.

Revelando o GitHub Enterprise 3.7: O GitHub está anunciando sua versão mais recente do GitHub Enterprise, destacando mais de 70 recursos, como um painel de visão geral de segurança, suporte para fluxos de trabalho de ações reutilizáveis e aprimoramentos de segurança fundamentais para o console de gerenciamento.