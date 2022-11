Mais de 300 mil veículos já desceram para o Litoral no feriado

Renan Soares

Especial para o Diário



14/11/2022 | 13:16



Desde às 0h de sexta-feira (11), 321 mil veículos já seguiram em direção ao Litoral pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes). Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelas pistas, para aqueles que ainda pretendem curtir os últimos dois dias do feriado prolongado, a via Anchieta permanece com movimento tranquilo para descida nesta segunda-feira (14).

Para quem ainda deseja ir ao Litoral, os próximos dias em Santos prometem Sol com nuvens e chuvas rápidas. Para esta segunda-feira, de acordo com previsões disponibilizadas pelo Climatempo, o Litoral terá Sol com algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia e à noite, com mínima de 22° e máxima de 31°. Amanhã, o tempo é semelhante, com mudanças apenas nos termômetros, mínima de 23° e máxima de 29°.

Já na volta, sentido Capital, a concessionária registrou a passagem de 181,7 mil veículos. Apenas nas primeiras horas desta manhã, desceram mais de 4 mil veículos e subiram 3,5 mil. O valor já é maior que os três dias de feriado de Páscoa, quando 220 mil automóveis desceram em direção ao Litoral. O feriado de Proclamação da República, comemorado nesta terça-feira (15), relembra o fim da monarquia no Brasil, que completa 133 anos.

ACIDENTE

O trânsito na rodovia dos Imigrantes tem lentidão, sentido Capital, na altura do km 52, devido a um incêndio em caminhão de mudança. A fila de veículos vai até o km 60. A Ecovias informou que já trabalha no local, e todos os recursos necessários já foram acionados. “Fogo apagado. Pista liberada parcialmente. Veículos passando pelas faixas 1 e 2 (esquerda e central)”, informou a concessionária. Não há informações sobre vítimas. A foto abaixo é uma reprodução do Twitter.

A volta sentido Capital também tem congestionamento na via Anchieta, do km 55 ao km 49 e na rodovia Cônego Domênico Rangoni, do km 269 ao km 270, ambos por alto fluxo de veículos.

Segundo o boletim, dàs 13h, o tempo está encoberto, com visibilidade boa. O SAI está em Operação Normal (5X5). A descida é realizada pela pista sul da via Anchieta e rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias.