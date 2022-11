Rei Charles III participa do Dia da Lembrança pela primeira vez como governante do Reino Unido

14/11/2022 | 13:11



O Rei Charles III participou do Dia da Lembrança pela primeira vez como governante do Reino Unido. O monarca participou do serviço ao lado da rainha consorte Camilla e outros membros da família real britânica no Cenotáfio - um memorial fúnebre erguido em memória aos mortos durante as duas guerras mundiais - no centro de Londres.

A data, que homenageia todos os que morreram em conflitos, é celebrada anualmente no domingo mais próximo do dia 11 de novembro, quando a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918. Segundo informações da CNN, o rei colocou uma nova coroa de flores no monumento, cujo design homenageia a coroa de seu avô, o rei George VI e a rainha Elizabeth II. As coroas de Charles e sua esposa foram acompanhadas por cartões manuscritos com suas novas cifras.

Outros membros da família real que também estiveram presentes no serviço foram Príncipe William e Kate Middleton; a Princesa Anne e o Conde e a Condessa de Wessex, Edward e Sophie.