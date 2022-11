Taylor Swift é a grande vencedora MTV EMA 2022 e Manu Gavassi desbanca Anitta

14/11/2022 | 13:11



O European Music Awards, também conhecido como MTV EMA, aconteceu no último domingo, dia 13. Sediado em Dusseldorf, na Alemanha, o consagrado evento da indústria musical conta com votações abertas ao público para homenagear artistas que tiveram hits e projetos bombásticos lançados neste ano.

Ao se tratar de prêmios, Taylor Swift foi o grande destaque da noite. A cantora venceu nas categorias de Melhor Artista, Melhor Artista Pop, Melhor Vídeo e Melhor Vídeo de Formato Longo, concorrendo com o clipe All Too Well (Taylor's Version). Em seu discurso de agradecimento, ela homenageou os fãs e os artistas envolvidos, como Dylan O'Brien e Sadie Sink.

E a Girl from Rio não foi deixada de fora, não! Anitta recebeu o prêmio de Melhor Artista Latino, desbancando grandes nomes hispânicos como Bad Bunny, J Balvin, Rosalía e Shakira. Apesar de não ter comparecido presencialmente, ela agradeceu aos fãs por meio de um vídeo.

Contudo, teve outra artista que desbancou Anitta na categoria de Melhor Artista Brasileira: Manu Gavassi. Harry Styles, por outro lado, foi coroado como Melhor Artista do Reino Unido e da Irlanda e Melhor Artista Ao Vivo. Já Nicki Minaj faturou Melhor Música, pelo hit Super Freaky Girl, e Melhor Artista de Hip Hop. David Guetta levou dois prêmios para casa, como Melhor Artista Eletrônico e Melhor Colaboração pela música que não sai das rádios I?m Good (Blue), de autoria dele com Bebe Rexha.

Por falar nesta faixa, a dupla do DJ com a cantora norte-americana fizeram uma apresentação daquelas nos palcos de Düsseldorf.

Muitos artistas conhecidos no TikTok e nas redes sociais fizeram performances no palco. Entre eles Muse, Gorillaz eTate McRae animaram a plateia.