Mãe de Andressa Urach comenta internação da filha e alfineta genro: Conta o motivo

14/11/2022 | 13:10



Polêmica atrás de polêmica. Depois que Thiago Lopes, marido de Andressa Urach, revelou que ela está internada por ter tido um surto psciótico, a mãe da influenciadora também decidiu comentar o assunto nas redes sociais.

Marisete De Faveri não gostou muito da versão apresentada pelo genro, e rebateu:

- É fácil dizer por aí que ela surtou... Difícil é você falar a verdade! Que ela surtou porque você mentiu, enganou e brincou com ela. Quando for dar a sua versão, conta o motivo também.

Ainda no pronunciamento de Thiago, ele declarou que a esposa está internada há cerca de duas semanas.

- Ela está na ala psiquiátrica de um hospital, porque teve um delírio psicótico místico, foi o que a médica falou assim que a recebeu. Não é um diagnóstico. Ela ainda estava com certa desconexão com a realidade. Há dois dias eu falei com a médica novamente, ainda não tem um diagnóstico. Ela relatou um episódio que aconteceu com a Andressa, eles estão administrando os medicamentos e [ela] não tem previsão de alta. Além do borderline que Andressa foi diagnosticada, surgiram essas outras situações. Falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata.

Eita!