GitHub: Brasil tem uma das maiores comunidades de desenvolvedores

14/11/2022



O Brasil tem uma das maiores comunidades de pessoas desenvolvedoras de software do mundo, com crescimento de 39% ao ano no GitHub em 2022, de acordo com o relatório anual State of the Octoverse da empresa.

O GitHub, a maior plataforma de colaboração de desenvolvimento de software do mundo, descobriu que mais de 924 mil pessoas desenvolvedoras brasileiras ingressaram no GitHub em 2022, totalizando agora mais de 3 milhões de usuários no país.

O rápido crescimento no desenvolvimento de software brasileiro coloca o Brasil entre os três principais países com mais desenvolvedores de software no GitHub fora dos EUA. O país está atrás apenas de dois gigantes populacionais: Índia, que registrou mais de 2,5 milhões de novos usuários na plataforma, e China, com mais de 1,2 milhão de novos usuários.

“O desenvolvimento de software aqui é vasto e próspero, e o fato do Brasil ser uma das maiores comunidades globais no GitHub é uma prova disso. É importante para nós garantir que todas as pessoas desenvolvedoras tenham oportunidades iguais, conectividade e a melhor experiência possível, independentemente de onde estejam localizadas, e esse crescimento global que estamos vendo nos ajuda a continuar expandindo os limites da inovação de software”, disse Julio Viana, gerente regional do GitHub no Brasil.

Outros países da América Latina registraram crescimento significativo, como Argentina, com crescimento de 41%, totalizando mais de 694 mil pessoas desenvolvedoras, Colômbia, crescimento de 33% com mais de 660 mil pessoas desenvolvedoras e Chile, que registrou crescimento de 27% com mais de 345 mil usuários.

Com grandes economias, como o Brasil, e centros tecnológicos crescentes nos centros urbanos da Colômbia, a América do Sul tornou-se um centro populacional crescente para pessoas desenvolvedoras à medida que as empresas continuam investindo na região.

Sucesso global

Globalmente, os números também mostram um quadro de sucesso para a empresa: em 2022, mais de 20,5 milhões de novas pessoas ingressaram no GitHub de quase todos os cantos do mundo. Com isso, o GitHub atingiu um novo recorde geral, abrigando agora mais de 94 milhões de pessoas desenvolvedoras em todo o mundo, com um crescimento anual de 27%.

No ano passado, mais de 85 milhões de novos repositórios foram criados na plataforma e mais de 3,5 bilhões de contribuições foram feitas para todos os projetos no GitHub. Não é por acaso que 90% das empresas listadas na Fortune 100 usam o GitHub.

Todos os anos, o relatório State of the Octoverse analisa dados de milhões de pessoas desenvolvedoras e repositórios para explorar o software open source e seu impacto no mundo e nas empresas, e determinar as principais tendências que moldam o desenvolvimento de software.