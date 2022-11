EUA e China reiteram posição contrária a guerra nuclear entre Rússia e Ucrânia

14/11/2022 | 12:24



Em reunião realizada nesta segunda-feira, 14 , o presidente norte-americano, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, reiteraram posição contrária a uma guerra nuclear entre Rússia e Ucrânia. Segundo comunicado oficial enviado pela Casa Branca, a guerra nuclear "nunca deve ser travada e nunca pode ser vencida".

Também na reunião - que ocorreu no âmbito da cúpula do G20 - Biden criticou a "ação agressiva" da China em Taiwan. "Os Estados Unidos se opõem a quaisquer mudanças unilaterais ao status quo por ambos os lados. O mundo tem interesse na manutenção da paz e estabilidade no Estreito de Taiwan."

O presidente norte-americano também expressou preocupações sobre a atividade da China em Xinjiang, Tibete e Hong Kong, e sobre direitos humanos de forma geral, segundo o comunicado.