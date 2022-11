Enquanto Justiça determina perícia em hit por suposto plágio, Zé Felipe faz showzão em cruzeiro de Safadão

14/11/2022 | 12:11



Um coisa é certa: Zé Felipe não deixa a peteca cair. Mesmo após ser processado por suposto plágio de seu maior hit, Toma Toma Vapo Vapo, e a Justiça ter determinado que vai rolar uma prova pericial, o cantor não se abalou e subiu ao palco do cruzeiro de Wesley Safadão para performar em alto-mar. No último domingo, dia 13, a atração recebeu vários famosos.

Antes, vamos falar melhor do tal processo. De acordo com Fábia Oliveira, em abril de 2022, um compositor que diz ser autor de uma música intitulada Vip Vap acusou Zé de plágio. Em defesa, o filho de Leonardo pediu que fosse decretada a sua ilegitimidade passiva, afirmando ter recebido autorização dos compositores da canção para realizara a gravação. Inclusive, ainda segundo a jornalista, o artista chegou a questionar a pertinência da petição pois, para ele, as músicas são completamente diferentes.

Contudo, parece que a ação seguiu adiante e, agora, de acordo com Fábia Oliveira, o perito Alexandre Hees de Negreiros foi nomeado perito. Foi aberto, ainda, o prazo de 15 dias para que as partes possam nomear assistentes para acompanhar o Hees. Enquanto tudo isso rolava, Zé não se deixou abalar e se apresentou no cruzeiro com os maiores hits, incluindo a polêmica Toma Toma Vapo Vapo

Famosos prestigiaram a atração, como a ex-BBB Natália Deodato, que não largou um minuto do novo namorado, o ex-jogador de futebol Breno Tótoli.

O também ex-BBB Vyni marcou presença e colocou a fofoca em dia com Natália.