Yasmin Brunet relata episódio de assédio: Me segurando para não chorar de ódio

14/11/2022 | 12:11



Na madrugada desta segunda-feira, dia 14, Yasmin Brunet usou as redes sociais para relatar que sofreu um episódio de assédio. Abalada com o ocorrido, a modelo escreveu nos Stories do Instagram que o assediador a acusou de estar bêbada e ter inventado a situação.

Ser mulher é um teste diário. Mais uma vez assediada e sabe o que o cara fala para o segurança do lugar?? Que eu estou bêbada, que estou inventando? Todo mundo viu e ele tem coragem de mentir assim. Me segurando para não chorar de ódio por estar mais uma vez nessa situação.

E continuou:

Sinceramente, me sinto cada vez mais traumatizada quando homens vêm falar comigo por causa dessas situações. Um homem jamais vai saber o que é ser uma mulher. Quando nos sentimos como uma coisa, um objeto, um pedaço de carne que foi posto na terra para apreciação deles. Nojo.

A famosa finalizou contando que filmou o assediador e pretende usar o registro para expor o homem.

Fiz um vídeo da cara dessa pessoa e minha vontade sincera é postar aqui para expor e pelo menos que ele pense duas vezes antes de fazer isso de novo. Sabe o que aconteceu??? O cara permaneceu no lugar. O segurança não fez nada. Deve ter acreditado nele, né, porque são homens. Ele continuou falando que eu tava inventando.