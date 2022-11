Catar, 2022. A oitava Copa de Sergio Paz. Ele e sua bicicleta verde-amarela. O Memofut no palco do 22º mundial.

Ademir Medici

Professor Sergio Miranda Paz é um idealista. Embarca de paixão em tudo o que faz. Ama o futebol, a sua história. É um dos mais assíduos participantes das reuniões mensais do Grupo Literatura e Memória do Futebol. Do último encontro do Memofut, já na Alemanha, antes de embarcar para o Catar, participou via vídeo/conferência.

Paulistano, Sergio Paz tem ligação estreita com o Grande ABC, e com as sete cidades. Seu carro-chefe são os encontros com a EATI (Estudos Avançados para a Terceira Idade), na Vila Assunção, em Santo André, com a turma da terceira idade.

Antes de viajar, Sergio Paz visitou o Diário, trouxe uma mochila com brindes que levaria ao Catar e narrou os planos de acompanhar a fase inicial da Copa do Mundo 2022.

A ENTREVISTA

Será minha oitava Copa, a sétima viagem, a quinta com a bicicleta verde-amarela.

Minha primeira preocupação é sempre montar a bicicleta. Ela vai desmontada e sou muito inábil com as mãos.

Depois, é explorar as redondezas, programar os primeiros passeios, estudar os costumes do lugar, que nem sempre são semelhantes ao que encontramos no Brasil.

O Catar é muito desconhecido. Não sei o que vou encontrar por lá.

Na Rússia, as sedes eram distantes umas das outras. Fui a quatro cidades de trem, sempre levando a bicicleta.

Na Alemanha, fiz um passeio ao longo do Rio Danúbio, sempre nos intervalos dos jogos.

No Catar, são oito estádios, restritos praticamente à cidade de Doha, num raio de 30 a 35 quilômetros, o que permitirá ir a dois jogos num mesmo dia. Mesmo no inverno local, o clima é sempre quente...

NOTÍCIAS DO CATAR

Já em Catar, Sergio Paz enviou os primeiros despachos.

Estou acompanhando as notícias do 15º Congresso de História do Grande ABC pela página “Memória”, do Diário. Sucesso!

Vou tentar te mandar umas fotos, na medida do possível.

Infelizmente, aqui não é tão "amigável" para bicicletas como na Rússia.

Aqui, mandam o carro e o ar-condicionado. É muito calor!

Estou um pouco cansado. Tentando captar energia para o que virá.

NO METRÔ DE DOHA

Devo ter sido um dos primeiros turistas aqui no Catar a utilizar gratuitamente o Metrô.

Às 6h entrei na estação do aeroporto, neste dia 10 de novembro, o primeiro de gratuidade aos portadores do Hayya Card, concedido aos turistas que estão vindo aqui para a Copa.

A bicicleta ainda estava desmontada, dentro da sacola.

A MASCOTE

Vão aqui algumas fotos tiradas em The Pearl, uma ilha artificial na região norte de Doha, ocupada por condomínios de luxo.

A mascote da Copa, que aparece numa das fotos, se chama La''''eeb, que significa "craque".

O ESTÁDIO

Eis aí o estádio de Lusail. Aqui o Brasil disputará duas partidas na primeira fase. E onde, tomara, ele poderá conquistar o hexa.

NO AR

Crédito da foto 1 – Jonathan Toledo

Crédito das fotos 2, 3 e 4 – Sergio Paz

A COPA ESTÁ CHEGANDO. Sergio Paz no estúdio do DGABC-TV e as primeiras imagens enviadas do Catar: a bicicleta ainda na sacola no Metrô de Doha, a mascote na ilha em The Pearl e o estádio de Lusail onde o Brasil jogará: em cartaz, a bicicleta verde-amarela

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 15 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8232

MANCHETE – Governo promete liberar 300 mil aposentadorias.

O ministro da Previdência Social, Antonio Britto, quer regularizar setor até dezembro (de 1992)

ESPORTES – Em construção o primeiro campo de gateball de São Caetano, na Avenida Guido Aliberti.

Gateball, esporte criado no Japão.

HOJE

Dia da Proclamação da República (133º ano).

“Para Memória, um exemplar da revista “Manchete”. Além de ser histórica, ao noticiar a inauguração de Brasília, os comerciais e propagandas retratam a época (roupas, estilos). Fica aí a sugestão para próximo do dia 15 de novembro, proclamação da República, publicar a capa ou alguma página”.

Jonas Taucci, Vila Prudente, Capital

NOTA DA MEMÓRIA – Prezado Jonas. Memória agradece. O exemplar de Manchete passa a ser consulta rotineira.

Dia do Joalheiro

Dia do Esporte Amador

Dia Nacional da Umbanda

SANTOS DO DIA

Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Estado do paraná.

Alberto Magno (Alemanha 1206-1280). Bispo e doutor da Igreja.

Mártires: Secundo, Fidenciano e Várico

Leopoldo III da Áustria

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é aniversário de Acarape e General Sampaio (CE), Bonito de Santa Fé (PB), Cabeceiras e Urutaí (GO), Cajari (MA), Coqueiro Seco e Marechal Deodoro (AL), Honório Serpa, Inajá, Jaboti, Palmital, Rio Negro e Uniflor (PR), Novo Oriente do Piauí (PI), Prata (MG)e Tanguá (RJ).

EM 15 DE NOVEMBRO DE...

1907 - Fundada a Sociedade Beneficente Internacional União Operária, de São Caetano, cujo primeiro presidente foi José Mariano Garcia Júnior.

1947 - Fundado o EC Cruz de Malta, em São Caetano.

1952 – Samuel Klein funda a primeira Casa Bahia, em São Caetano.

1962 - Fundada a Instituição Assistencial Mei-Mei, a IAM, na Vila Paulicéia, em São Bernardo.

1972 – Eleições municipais. No Grande ABC, são 25 candidatos a prefeito e mais de uma centena a vereador.

NOTA – Pela primeira vez são realizadas eleições municipais, no mesmo dia, nas sete cidades.