Alfabetização. O exemplo que vem de Mauá. Conheçam a Acects. E participem desta obra.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/11/2022 | 11:31



O Dia Nacional da Alfabetização é uma data celebrada anualmente em 14 de novembro e criada em 1966. A escolha desse dia faz menção ao decreto que criou o Ministério da Educação, em 1930. É uma data pensada para refletir acerca da importância da alfabetização e dos desafios de nosso país para erradicá-la.

Fonte: blog Mundo Educação (UOL).

Tudo começou no meu quintal...

Texto: Alex Trajano, professor

A Associação Comunitária Educacional Cícera Tereza dos Santos é uma entidade sem fins lucrativos e econômicos, criada com o objetivo de dar oportunidade a quem não teve o devido direito à educação assegurado na idade adequada, para que se escolarizassem.

As atividades foram iniciadas com apenas sete alunos, no dia 14 de setembro de 2009, no quintal de minha residência, num espaço muito pequeno e humilde de menos de 10 metros quadrados de chão batido e revestido de madeira, que foi construído para atender esse público.

O tempo passou e cada vez mais aumentava o contingente de alunos, em sua maioria mulheres, interessados e necessitados de se alfabetizar que viam na Acects o caminho para a realização desse ideal que por vezes não passava de uma utopia.

Além de ensinar a ler e a escrever a instituição percebia não ser somente essa a necessidade de cada uma dessas pessoas, mas, que tivessem também o domínio da leitura crítica da realidade presenciada “nos mundos” em que viviam. Estima-se que já foram alfabetizadas mais de 500 pessoas.

Também atuamos na área social, especialmente no atendimento a 300 famílias já cadastradas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade e que carecem de um olhar humano e formativo, quanto a ocuparem o seu lugar na sociedade como cidadãos e cidadãs, com seus direitos garantidos e que sejam conscientizados dos seus deveres.

A entidade tem sede na cidade de Mauá e filial em Suzano.

Infelizmente, desde o ano de 2019 a instituição vem passando por sérios problemas no que diz respeito à falta de espaço para o desenvolvimento de suas atividades educacionais.

Ganhamos um terreno público no ano de 2020, todavia não temos condições de construir e estamos atrás de parceiros.

Em Mauá continuamos atendendo cerca de 50 famílias com a distribuição de leite em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. A ação é realizada na garagem de uma ex-aluna comovida com a situação.

Em Suzano atuamos com cerca de 300 famílias e prevemos abrir uma sala de alfabetização para jovens e adultos.

NOTA – Comovida, “Memória” incorpora-se a este trabalho da Acects. Feliz. Acreditando cada vez mais nas pessoas. Como esta moça que cedeu sua garagem em Mauá. Ex-aluna, diga lá quem é você...

VÓ CÍCERA

- Alex, quem é Cícera Tereza dos Santos?

- Cícera Tereza do Santos foi minha avó materna, uma mulher fantástica! Analfabeta em letras, mas uma grande mestra na leitura crítica do mundo. Vovó, infelizmente nunca teve a oportunidade de adentrar um espaço escolar, sua escola foi a vida. Com tão pouco, ou quase nada nos ensinou a dividir, partilhar, respeitar o próximo e se posicionar frente às injustiças sociais. Por isso, resolvi nomear a instituição com o seu nome.

Vó Cícera faleceu no dia 7 de julho de 2007, queimada. Caiu fogo do candeeiro em cima da cama e queimou 70% do seu corpo.

Crédito da foto 1 – Acervo: Acects

MAUÁ, 2018. Seminário da Pessoa Idosa com a presença de ex-alunos da Acects: mais do que a alfabetização, a valorização do ser humano

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 14 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8231

MANCHETE – Semasa, autarquia da Prefeitura de Santo André, deve mais de 23 bilhões de cruzeiros à Sabesp.

EDUCAÇÃO – O Instituto de Ensino de São Caetano comemorava seus 50 anos.

CULTURA & LAZER – O saxofonista são-bernardense Gerson Galante, 26 anos, preparava seu primeiro CD pelo selo Camerati: “CD 501”.

Gerson começou a tocar na Banda Mirim Baeta Neves, de São Bernardo, e em 1992 integrava a Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo.

HOJE

Dia Nacional da Alfabetização

Dia Mundial de Combate ao Diabetes

Dia do Bandeirante. Comemorado em 14 de novembro porque nesse dia foi criada a cidade de Santana de Parnaíba, em São Paulo, o berço das Bandeiras.

Fonte: Cláudio Fernandes (Preparaenem).

SANTOS DO DIA

Serapião

Alberico de Utrecht

José Pignatelli

Veneranda

Nicolau e companheiros

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Sessenta e cinco cidades aniversariam em 14 de novembro, sendo três do Estado de São Paulo: Santana de Parnaíba (1625, quando se separa de São Paulo, capital), Lorena (1788, quando se separa de Guaratinguetá) e Serra Azul (1927, quando se separa de São Simão).

Trinta e sete cidades aniversariantes são de Goiás, entre as quais Serranópolis, Turvânia e Varjão.

No Paraná, são 13 as cidades que aniversariam, entre elas Pato Branco, onde nasceu Rogério Ceni, ex-goleiro e hoje técnico de futebol do São Paulo FC.

Em Tocantins, dez aniversariantes, de Araguaçu a Xambioá.

Também aniversariam: Nova Palmeira (PB) e São Martinho (SC).

EM 14 DE NOVEMBRO DE...

1957 - Lei municipal autoriza a Prefeitura de Ribeirão Pires a adquirir um automóvel, marca Chevrolet, ano de fabricação 1951, por 400 mil cruzeiros.

Ainda em Ribeirão Pires, lei municipal autoriza abertura de crédito especial de 600 mil cruzeiros para a construção das cocheiras municipais na estrada da Colônia.

1972 – Governador Laudo Natel inaugura o sistema de iluminação da Via Anchieta, até o km 18, na entrada para a Rua Lucas Nogueira Garcez e Avenida Piraporinha