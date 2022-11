Palavra do Leitor - 14 de novembro de 2022

Da Redação



Refugiados - 1

Parabéns a todos envolvidos, é disso que precisamos, sermos mais humanos.

Dalva Calixto da Silva - do Instagram

Refugiados - 2

Parabéns aos envolvidos e ótima reportagem. Vamos ajudar, sim.

Rosemeire Alvares - do Instagram

Refugiados - 3

Vi a reportagem na televisão e fiquei pensando como poderia ajudar, agora já sei.

Valdirene Lídia - do Instagram

Refugiados - 4

Parabéns pela linda ação.

Rusia Silva - do Instagram

Refugiados - 5

Que lindo gesto!

Elisângela Sandes - do Instagram

Refugiados - 6

Muito bonita esta ação da Diocese de Santo André. Temos mesmo que dar a mão e ajudar o próximo necessitado, não importa quem seja e de que lugar venha.

Maria do Rosário - Ribeirão Pires

Refugiados - 7

Belo exemplo da Diocese em ajudar os Refugiados, mas o Poder Público precisa agir, desde o momento em que eles chegam em Guarulhos, essas pessoas precisam ser acompanhadas pela prefeitura municipal e pelo governo estadual.

Roberto Sena - Rio Grande da Serra

Refugiados - 8

O Colégio São José fez um baita trabalho com seus alunos a favor dessa campanha de solidariedade.

Vitor Geraldo - do Instagram

Residências - 1

Lindo trabalho! Pela ampliação da rede de atenção psicossocial. Por mais Residências terapêuticas. Só a liberdade é terapêutica.

Natália Gil - do Instagram

Residências - 2

Essas Residências terapêuticas estão de parabéns. Que trabalho lindo estão realizando ao resgatar a cidadania destas pessoas.

Maurício Bessa - Santo André

Copa - 1

Tomara que essas crianças não se decepcionem com a seleção, porque nos últimos 20 anos nas Copas do Mundo a gente sempre alimenta expectativas e nos frustramos.

Edgar Alencar - Diadema

Copa - 2

Eu também estou muito ansioso para a Copa, aqui em casa todo mundo já está no clima. Tomara que dessa vez o hexa finalmente venha!

Alexandre Monteiro - Diadema

Copa - 3

Nem parece que a Copa está chegando. Quando vi a capa do Diário tomei um susto. É muito diferente esse torneio no final do ano, mas mesmo assim vou torcer muito para o Brasil vencer .

Eustáquio Trindade - São Bernardo

Copa - 4

Saudade! Lembro de fazer isso na Copa de 2002, pintando a bandeira do Japão e Coreia do Sul no chão da rua.

Vitor Geraldo - do Instagram

Copa - 5

Nós vamos trazer o hexa! Desta vez vai dar certo. O time está bem entrosado e nossos craques estão em seus melhores momentos. Estou otimista!

Marcelo Maia - Diadema

Sindicato e Mercedes

Tomara mesmo que com este acordo a fábrica da Mercedes-Benz não vá embora daqui de São Bernardo, porque ultimamente nós aqui do Grande ABC estamos vendo são empresas indo embora. Isso não pode continuar acontecendo!

Marcos Rocha - São Bernardo

Cartel - 1

Quanto mais a gente procura na política, mais coisa a gente encontra. Agora é Cartel em obra da Câmara de São Caetano? Até quando essas coisas vão acontecer? Ninguém aguenta mais.

Rosângela Paixão - São Caetano

Cartel - 2

Que essa denúncia de Cartel seja investigada e que a Câmara responda por esse absurdo. O cidadão de São Caetano merece respostas!

José Luiz Pereira - São Caetano

Vacina - 1

Não pode faltar Vacina após todo este tempo! Os casos de Covid-19 voltaram a crescer e com certeza as pessoas vão se lembrar agora de se vacinar. no Brasil as coisas só funcionam assim. Precisamos de mais imunizantes no País com urgência!

Ana Paula Ferreira - Santo André

Vacina - 2

Precisamos de mais Vacinas. E principalmente essas pessoas que têm comorbidades são exatamente as que jamais poderiam ficar sem! Tomara que esta questão seja resolvida o mais rápido possível.

Ricardo Sanches - Santo André