Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 13/11/2022

Coluna Social



14/11/2022 | 11:05



1ª Caminhada pela Inclusão dos Autistas

"A conscientização é o primeiro passo na inclusão e a caminhada será um marco no processo de inclusão da cidade”, destaca a equipe organizadora da 1ª Caminhada pela Inclusão dos Autistas de Rio Grande da Serra, que conta com lançamento da Carteira de Identificação do Autista.

Iniciativa da Prefeitura com apoio do Instituto Teacolher permitirá uma aproximação da sociedade com a comunidade autista por meio de ações de lazer e cultura, além de atividades sensoriais para todos.

A concentração inicia no Anfiteatro Zulmira Jardim Teixeira, dia 3 de dezembro, às 8h30, com chegada na Praça da Bíblia.

Os participantes receberão panfletos informativos e balões biodegradáveis para levar durante o agradável percurso.

Rumo aos 65 anos...

Nosso jornal promove encontros denominados Café Diário, por meio desta coluna social. O primeiro trouxe 30 mulheres para falar de empreendedorismo e solidariedade. Na data, contamos com delicioso quitute da Sodiê Doces e decoração da Giuliana Flores. Para saber como participar dos próximos, leia reportagem no site.

Antenadas

Quinto Encontro de Empreendedoras de Diadema reuniu 120 mulheres e contou com palestras da influenciadora Maju Silva e da consultora de imagens Grace Kelly. “Foi uma troca incrível!”, afirmam Aliane e Airane Café, fundadoras do grupo diademense.

Memorável

Casal de andreenses Rafael Carlet e Larissa Prando Cau realizou cerimônia de casamento na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, na Capital. O engenheiro e a pneumologista comemoraram a união em festa no Buffet Villa Bisutti Casa do Ator.

Ligadas

Carreira, influência digital e empreendedorismo foram alguns dos temas do Mulheres Conectadas, em São Caetano. Cerca de 300 pessoas participaram do networking. “Foi mágico e superou nossas expectativas”, comenta a empresária Claudia Aloia.

Adorei a atitude

OAB Santo André realizou o 1° Festival de Food Trucks, no dia 5, com música ao vivo, espaço pet e diversão para as crianças. A festa arrecadou brinquedos e alimentos não perecíveis para institutos da cidade.

“Eu nasci”

Saudoso Raul Seixas foi homenageado na 5ª edição da Passeata Raulseixista de Mauá. A concentração do Paço Municipal dirigiu-se ao Parque da Juventude para apreciar shows que celebraram a obra do cantor.

Excelente leitura

Em São Caetano, Museu Sagrada Família recebeu noite de autógrafos das obras O Amor e a Irrecusável Busca e Deus e o Ser Humano Hoje. “Foi uma noite de público que aprecia bons autores e bons livros”, comenta Leila Foroni.

Looks

Empresária de São Caetano Claudia Melo recebeu convidados para o lançamento da coleção Primavera e Verão da sua marca de roupa Scudetto. Cerca de 180 pessoas participaram e ainda contribuíram com lata de leite e mantimento, que foram doados para instituição beneficente. Além disso, Melo comemorou ter recebido a Medalha dos Autonomistas pelos 27 anos da empresa.

Circulando

Professora voluntária de dança do ventre para idosos Zehour Fawaz proporcionou tarde com dança e comida árabe em restaurante temático. A iniciativa promove a interação entre a turma de entidade de São Bernardo com atividades ao ar livre. “É sempre importante ter esta forma de comunicação externa. Possibilita um contato diferente para todos. Foi uma tarde deliciosa!”, destacou a dançarina.