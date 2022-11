Tatá Estaniecki e Júlio Cocielo anunciam sexo do segundo filho

14/11/2022 | 11:10



No último domingo, dia 13, Tatá Estaniecki e Júlio Cocielo realizaram um chá revelação para anunciar o sexo de seu segundo filho. Em um vídeo no YouTube, o casal exibiu a festa inteira para compartilhar a emoção com os fãs. Enquanto ainda se preparava para descobrir se estava esperando um menino ou uma menina, Tatá declarou:

- Hoje é o nosso chá revelação do baby dois. Também estou super nervosa, porque a ficha vai caindo aos poucos. Segundo filho é muito diferente, o primeiro a gente não sabe o que vem, não tem noção de nada. No segundo, a gente já sabe o que vai acontecer, é uma coisa mais leve eu acho.

Em seguida, eles mostraram toda a festa e a decoração que preparam para o grande momento. O casal escolheu a cor laranja para menina e azul para menino. Antes de revelar qual seria o sexo do pequeno que está por vir, os papais perguntaram à primogênita qual era o palpite dela, ao que Beatriz respondeu:

- É menina!

No entanto, a menininha errou na previsão. Quando chegou a hora, Tata e Cocielo ficaram em frente aos convidados e uma chuva de fitas e confetes azuis anunciaram que será um menino.