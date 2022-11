A fila andou? Gisele Bündchen pode estar com um novo pretendente, diz jornal

14/11/2022 | 11:10



A fila andou? Segundo informações do jornal Extra, Gisele Bündchen pode já estar com um novo pretendente após o fim do casamento com Tom Brady. O veículo informa que a modelo supostamente estaria vivendo um romance com Joaquim Valente, seu professor de jiu-jitsu, em Miami, nos Estados Unidos.

Alguns amigos da famosa e do atleta, de 34 anos de idade, já estariam sabendo do affair, que segue discreto. Joaquim chegou a posar com Gisele para um ensaio da Dust Magazine, inspirado em lutas marciais. E olha que a loira não está nem perto de ser sua única conexão com o mundo dos famosos, Valente namorou Carol Buffara em 2004 e é amigo de Malvino Salvador e Kyra Gracie.

Arrependimento zero!

Durante conversa com a ESPN, Tom Brady foi sincero ao revelar que teve um sentimento de que precisava desistir da aposentadoria da NFL e retornar para os campos.

- Retornei porque senti que queria competir e falei com a equipe sobre isso, e eles estavam empolgados em me receber de volta.

Quando perguntado se teria se arrependido de suas mudanças na carreira, o quarterback do Tampa Bay Buccaneers respondeu:

- Zero, não. Definitivamente não. Eu realmente não me arrependo desse tipo de coisa. Acho que quando me comprometo com isso, falo sério, e faço o meu melhor e tento dar tudo o que posso a essa oportunidade em particular.