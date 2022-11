Desnutrição infantil: triste e alarmente

Antonio Carlos Lopes



14/11/2022 | 10:56



A desnutrição infantil marcou em 2021 o pior índice dos últimos 14 anos, segundo estudo da Observa Infância, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Desde 2008 –­ quando iniciou-se série histórica da consolidação de dados –­ tivemos aumento de quase 11% do número de hospitalizações de bebês por carência alimentar no Brasil.

O resultado do levantamento causa indignação e tristeza a qualquer um que tenha um coração no peito. A propósito, como de regra em outras mazelas, a desnutrição na infância é predominante em crianças pretas e pardas.

As hospitalizações em virtude da fome é 51% maior no Nordeste do que no restante do País.

Aliás, essa é uma das chagas que nos colocaram de volta no mapa da fome, do qual saíramos em 2014. O retrocesso, naturalmente, traz outras consequências gravíssimas: crianças desnutridas estão mais suscetíveis a infecções e a doenças de uma forma geral, principalmente os bebês com menos de um ano.

A desiqualdade social em nosso País é responsável ainda pelo crescimento da obesidade infantil, assim como provoca prejuízos ao desemvolvimento do cérebro e da capacidade intelectual.

Temos, enfim, problema de saúde pública urgente a nos desafiar. É hora de as lideranças responsáveis, médicos e pacientes se unirem, cobrando solução imediata para a questão da fome por parte de gestores e autoridades políticas.

Um cidadão se faz com saúde, educação, moradia e outros tantos direitos básicos. Porém, básico do básico é ter comida à mesa. Sem alimento, corpos não param em pé e mentes não funcionam.

Ressalto constantemente que ser médico não é exatamente um sacerdócio, como sugerem alguns. Nem significa ser um super-herói. Contudo, médico, para ser realmente merecedor desse título, precisa gostar de gente e defender o próximo, ainda mais em momentos críticos.

Vivemos um deles agora. Temos de mostrar a que viemos e trabalhar para a construção de uma ampla corrente contra a fome e a favor de todos os brasileiros.

Antonio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.