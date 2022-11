Bebidas, Apostas e Sexo: History estreia minissérie sobre indústria prazeres

Da Redação

Do 33Giga



14/11/2022 | 10:58



A nova minissérie em três episódios Bebidas, Apostas e Sexo (Booze, Bets and Sex That Built the World), que o History exibe a partir de hoje (14/11), aborda o drama e o tabu que as indústrias de álcool, jogos de azar, sexo e tabaco enfrentaram nos Estados Unidos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Por meio de recriações e entrevistas com especialistas, cada episódio de Bebidas, Apostas e Sexo se debruça sobre os empreendedores que tiraram muitos dos prazeres das sombras, do submundo e da ilegalidade e os transformaram em impérios comerciais.

São homens ambiciosos que construíram algumas das maiores fortunas da história sobre os desejos da nação. Entre eles, Jasper “Jack” Daniel, Adolphus Busch, Buck Duke, Julius Schmid, Stephanie St. Clair, Billy Wilkerson e Hugh Hefner.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Nos séculos 19 e 20, o fumo era generalizado e o álcool foi decretado ilegal e novamente legalizado. Mas a partir da década de 1930, empreendedores começaram a trazer os prazeres proibidos à sociedade, articulando para legalizar as indústrias do sexo, da bebida, do fumo e dos jogos, entre outros, até então considerados tabus.

No episódio de estreia de Bebidas, Apostas e Sexo , chamado Segredos e Ilegalidades, no Tenessee, Jack Daniel se transforma no pioneiro do uísque norte-americano, enquanto em St. Louis o imigrante alemão Adolphus Busch cria uma cerveja icônica.

Buck Duke tem a ideia de distribuir o tabaco em lojas, criando o cigarro moderno; e Julius Schmid, um operário da uma fábrica de salsichas, burla a lei vendendo seus novos métodos de contraceptivos, os preservativos.

History na Web