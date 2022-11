Apesar de NY e petróleo, Ibovespa abre em alta e busca recuperar tombo recente

14/11/2022 | 10:36



A sessão que marca a véspera de feriado no Brasil teve início nesta segunda-feira com recuperação do Ibovespa, que fechou acumulando queda de 5% na semana passada. O movimento ocorre muito embora os investidores ainda estejam na expectativa da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que deve ser apresentada na quarta-feira, e em meio ao exterior mau humorado com bolsas sem direção única e petróleo em baixa.

"Os prêmios devem continuar elevados por conta das incertezas com o cenário fiscal", afirmam os analistas a LCA em relatório. Afinal, a preocupação com o equilíbrio das contas públicas em 2023 segue no radar.

Às 10h21, o principal indicador do mercado acionário brasileiro tinha alta de 0,88%, aos 113.239,06 pontos. Na sexta-feira, havia fechado com ganho de 2,26%, aos 112.253,49 pontos, mas, mesmo assim, acumulando perda de 5,00% na semana.

Já o mercado de câmbio passa por uma realização de lucros em meio à agenda econômica mais fraca hoje, após acumular ganhos frente ao real de 5,36%, e dá espaço para recuperação no mercado acionário.

Nesta manhã, o Banco Central divulgou que a economia brasileira mostrou ligeira alta em setembro conforme o Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br). O indicador subiu 0,05%, considerando a série livre de efeitos sazonais, mas veio bem abaixo da mediana, de 0,30%, do projeções Broadcast, com piso de -0,40% e teto de 0,80%. Em agosto, a queda havia sido de 1,13%. Na comparação entre os meses de setembro de 2022 e de 2021, houve crescimento de 4,00% na série sem ajustes sazonais. O dado também ficou dentro do intervalo projetado, de avanço de 2,40% a crescimento de 5,10%, com mediana positiva de 4,30%.

Há instantes, os American Depositary Receipts (ADRs) da Petrobras subiam 0,61% no pré-mercado de Nova York, já os ADRs de Vale caíam 0,52%. Ambos os papéis passam por ajuste técnico, ofuscando o movimento das commodities, visto que o ADR da Petrobras registra queda de 11,99% em novembro por receio político e o de Vale subiu 19,40% no mesmo período, amparado pelo forte preço do minério de ferro. Hoje, a commodity negociada na bolsa de Dalian, na China, teve alta de 1,94%, a 710,50 iuanes, o equivalente a US$ 100,82 por tonelada; em Cingapura, chegou a subir 3,13%, cotado a US$ 93,30 a tonelada.

Ainda no exterior, as Bolsas operavam sem direção única, com as europeias em alta e os índices futuros das Bolsas em Nova York em baixa, após os firmes ganhos em Wall Street e do petróleo na sexta-feira com a percepção de que o Federal Reserve (Fed) deve diminuir a intensidade do aperto monetário em dezembro, após surpresa baixista com a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, e de a China relaxar restrições da política de 'Covid Zero'.

O índice DXY do dólar sobe e os juros dos Treasuries exibem viés de alta, impulsionados por comentários mais furos, feitos ontem à noite, do diretor do Fed, Christopher Waller, que reiterou que o BC americano ainda tem um caminho a percorrer para combater a inflação.