Peões pensam em estratégias de voto e Deolane dispara que o grupo B acabou; confira tudo o que rolou nesta madrugada em A Fazenda 14

14/11/2022 | 10:10



A madrugada desta segunda-feira, dia 14, foi agitada para os peões de A Fazenda 14. Após a dinâmica que aconteceu no domingo, os participantes de cada um dos grupos de aliados se juntaram para discutir o jogo. No grupo A, Deolane revelou que não se arrepende de ter se exaltado e disparado diversos palavrões durante o jogo da discórdia.

- Eu estava pensando lá em cima, não me arrependo de nenhum palavrão meu. Melhor falar palavrão no calor da briga do que ficar pensando no que vai falar igual eles ficam. Só com palavras de humilhação, sabe? Para querer magoar as pessoas. Falas: Nossa, Babi. Você não bebe nas festas, não quer mostrar sua máscara? Você é doida por uma bebidinha, por uma cachacinha, né? Eu sou o cão, viu. Eu quando quero pegar em ferida... As pessoas ficam testando a minha paciência aqui. Você ser julgada por ser forte, por ter conseguido as coisas na vida, por ter lutado, trabalhado, estudado tanto. Eles não têm do que falar e querem julgar você por ser uma vencedora. Bando de idiotas.

E ainda continuou:

- Você de rasgar aquela blusa todinha, aquele boné, enfiar aquela foto, deixar tudo lá picotadinho em cima da cama Dos que ficaram dali do Grupo B, nenhum jogo. Babi eu dei ali dois gritos bons no Faro, rapidinho ela se sentou. Ela ficava dando show quando a Deborah estava aqui para comprar por ela. Foi dois gritos: Ai, não vou falar mais não. Isso, porque no grito não tem quem me vença não. Pode me vencer em prova, em dinâmica, em resistência, mas na goela.... Na goela é afiada.

Durante a conversa, Pétala confessou:

- Fiquei tão feliz que a Deborah saiu, porque dá uma sensação que o público está vendo.

Enquanto se reunia com o restante dos aliados, Deolane continuou afiada e declarou sem hesitar:

- Vocês prestaram atenção que o grupo B real acabou? Porque tem três dos que eram neutros lá. Todo mundo foi embora que era grupo B na veia. E nós estamos desde o começo.

Já no grupo B, Ruivinha de Marte contou à Pelé que a fazendeira Bárbara está pensando em indicar Bia Miranda para a roça.

- Talvez a gente vote no André. Ela vai indicar a Bia direto dependendo da situação. Ele precisa rodar, né?

Ao que o peão respondeu:

Descontente com o rumo que o jogo está tomando, Pelé disse que irá disparar palavrões caso Deolane ou Pétala ganhem.

- Eu vou ficar pistola se a Deolane ou a Pétala ganhar isso aqui. Eu vou dar com a minha cara na parede. No ao vivo, que vai estar todo mundo lá, se ganhar eu grito.

- Nessa votação não vai dar.