Carlinhos Maia admite que fez perfil falso nas redes sociais para stalkear amigos de Lucas Guimarães

14/11/2022 | 10:10



Se você acompanha minimamente as redes sociais de Carlinhos Maia, deve saber que ele está sofrendo pelo término de seu casamento com Lucas Guimarães. Recentemente, ele chegou a usar os Stories para dizer que fez um perfil falso para stalkear os amigos do ex.

Quando eu via minhas primas sofrendo por amoreu pensava: que nega paia da p***a, vai otaria, vida que segue. E hoje tá eu aqui disminlinguida, indo no Stories do boy em dez e dez minutos, e o pior, fiza até um fake pra olhar o do povo que tá com ele.

Carlinhos ainda contou que, mesmo sabendo que Lucas vê suas redes sociais, não tem vergonha de admitir que não está bem e fazer desabafos.

Sim, é meio idiota escrever tudo que faço durante o dia aqui, sabendo que ele vai ver. Mas no fundo eu quero que ele saiba como estou me sentindo, mesmo sabendo que ele pode desgostar de vez. Afinal, quem fica atrás e se fazendo presente, geralmente a outra parte acaba perdendo o interesse.

E continua:

Parece que quando o cara deixa a gente, fica mais bonito, mais interessante e até mais atraente. Eu fico pensando: Será que ele sempre foi tudo isso e a rotina do casamento faz a gente não ver?

Mais tarde, Maia ainda apareceu na festa de João Guilherme, filho de Fausto Silva, ao lado de alguns amigos. Ele posou para fotos ao lado de Klebber Toledo e Camila Queiroz e ainda revelou ter recebido algus conselhos amorosos do casal.