Museu Lusófono da Diversidade Sexual inaugura com exposição virtual sobre Angola

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



14/11/2022 | 09:55



A Associação Diversa, Arte e Cultura abre o Museu Lusófono da Diversidade Sexual com a exposição Queer Angola em novembro. Trata-se de uma parceria com a plataforma Google Arts & Culture e é parte das comemorações do mês da Consciência Negra.

O Museu Lusófono da Diversidade Sexual (MLDS) agrega entidades LGBT de 10 países que falam a Língua Portuguesa, com a participação e apoio das organizações:

Movimento Transformar Íris,

Movimento Pansexual,

Movimento ATSA (Aliança de Trabalhadores de Sexo em Angola),

Movimento Mulheres do Coração.

O MLDS também conta com parceiros como:

United Nations Development Programme – UNDP,

UNAIDS – ONUSIDA Angola,

We Belong África,

Centro Cultural Brasil Angola – CCBA

Rede Angolana de Organizações de Serviços de SIDA, Tuberculose e Malária ­ ANASO.

A exposição Queer Angola traz imagens da campanha Veja além do seu preconceito da Associação íris Angola, a primeira organização LGBT+ oficialmente reconhecida no país, e retrata pessoas da comunidade LGBT+ de Angola. A exposição está inserida na programação especial do Google para o Mês da Consciência Negra no Brasil.

São 35 fotografias de lésbicas, gays e pessoas trans angolanas em contextos e atitudes de empoderamento da comunidade no país. As fotos traduzem a cultura angolana, nas roupas, nos tecidos, nas estampas, nas cores e nas pinturas faciais e corporais, e na atitude das pessoas fotografadas, que expressam sua coragem, num continente ainda marcado por muita censura, discriminação, violências e punições públicas.

“Queremos fomentar a não discriminação das pessoas em todos os aspectos, especialmente no que se refere à sua identidade de género e orientação sexual”, diz uma das frases da exposição. Concebida e coordenada por Carlos Fernandes, diretor executivo da Associação Íris Angola, “Queer Angola” tem realização da Diversa Arte e Cultura e expografia de Franco Reinaudo e Leonardo Arouca.

MLDS

O Museu Lusófono da Diversidade Sexual foi criado a partir da ideia de unir as vivências de pessoas LGBT+ que vivem em localidades onde a língua portuguesa é falada. A gestão é feita por representantes LGBT+ desses países. São eles:

Angola,

Brasil, Cabo Verde,

Guiné-Bissau,

Guiné Equatorial,

Macau,

Moçambique,

Portugal,

São Tomé e Príncipe

e Timor-Leste.

Todos esses países somam uma população de mais de 267 milhões de habitantes.

O MLDS tem como principais objetivos: preservar memórias, recuperar histórias e visibilizar a produção sociopolítico cultural das comunidades LGBT+ desses 10 países e realizar exposições de forma colaborativa com a participação de pessoas LGBT+ na gestão e elaboração de suas ações e atividades.

Serviço: EXPOSIÇÃO “QUEER ANGOLA”