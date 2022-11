Charge - 14 de novembro de 2022

Seri

14/11/2022 | 09:37



Levantamento divulgado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) mostrou que o preço médio da gasolina comum subiu pela quinta semana consecutiva no Brasil. O litro foi vendido em média por R$ 5,02 na semana pesquisada (6 e 12 de novembro). Crescimento de 0,8%, ou R$ 0,04 a mais, em relação com a semana anterior, quando o preço estava em R$ 4,98.