Do Diário do Grande ABC



14/11/2022 | 09:33



A entrevista exclusiva concedida ao Diário, e publicada nesta edição do jornal, pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), reeleito para o terceiro mandato, traz uma questão fundamental para o futuro da economia do Brasil. O parlamentar, que neste momento está em viagem ao Vale do Silício com outros parlamentares para conhecer de perto as principais empresas de tecnologia no mundo, falou muito sobre a necessidade de o Brasil se preparar para garantir o emprego do futuro para a população.

Isso significa rediscutir a forma como o País entende o emprego, como entende as funções disponíveis para os trabalhadores. O novo caminho está diretamente ligado ao setor de tecnologia e inovação, a funções que o mundo tem procurado. Hoje, China, Estados Unidos e Alemanha são os principais centro de tecnologia e de avanço nessas atividades. Neste sentido, o Brasil poderia ocupar uma fatia importante desse mercado e ser um polo gerador de tecnologia e de mão de obra qualificada. E é justamente aí que o Grande ABC pode ser muito beneficiado. Se a região é conhecida como o berço da indústria automotiva, talvez possa avançar nessa história e ser o início da indústria de inovação no País. E essa análise precisa ser feita agora, de olho no futuro das crianças do Brasil.

Outro dado importante trazido pelo parlamentar federal e que exemplifica a necessidade de uma ação imediata nesse sentido: a cada três crianças que hoje estão no ensino infantil, duas delas vão ter o primeiro emprego em funções que ainda não existem, justamente ligadas à tecnologia e inovação. O que mostra que não dá mais para fugir desse caminho. É preciso avançar.

Hoje o que temos visto é um avançado processo de desindustrialização no Grande ABC, com saídas de fábricas importantes da região e perdas de postos de trabalho. E é justamente neste sentido que o setor de inovação pode mudar esse paradigma. Há caminhos para salvar empregos e alterar o rumo da indústria brasileira. Mas, para isso, é necessário agir agora.