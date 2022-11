Vítor Pereira não renova com Corinthians, afirma presidente Duílio Monteiro Alves

13/11/2022 | 19:14



Vítor Pereira não continuará seu trabalho no Corinthians em 2023. A confirmação da saída do técnico português foi feita pelo presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, neste domingo, minuto depois da derrota para o Atlético Mineiro, pela rodada derradeira do Brasileirão.

O mandatário fez um pronunciamento na Neo Química Arena em que confirmou que o contrato do treinador não foi renovado. O português não aceitou estender seu vínculo porque deseja voltar a Portugal para se reaproximar de sua família. A sogra do treinador cuida de um problema de saúde há meses.

"Hoje encerramos um ciclo. O Vítor Pereira e sua comissão técnica não vão permanecer no clube. O contrato se encerra e não foi renovado", declarou o presidente corintiano, que terá a tarefa de procurar um novo treinador para 2023.

Também deixam o Corinthians os auxiliares do treinador, Filipe Almeida e Luis Miguel, além de Bruno Moura, Luis Nuno Nédio e António Ascensão, outros membros da comissão técnica portuguesa.

"Agradecer ao Vítor, que de um amigo virou um irmão. É um cara que respeito muito, fez um grande trabalho aqui. Agradecer toda a sua comissão também. Foi um ano de muitas experiências positivas, vimos a evolução de atletas e um Corinthians jogar um futebol mais propositivo. Trabalhamos para que a gente tenha, ano que vem, desse nível para cima. Obrigado Vítor, obrigado a todos da comissão, e um abraço", disse Duílio, finalizando seu breve pronunciamento.

A indefinição quanto à permanência de Vítor Pereira vinha se arrastado nas últimas semanas. O treinador havia sinalizado que era sua vontade dar continuidade ao bom trabalho desempenhado no clube, mas questões pessoais e familiares fizeram com que ele deixasse o Brasil.

"A distância da família é complicada. A família precisa de mim. Tenho três filhos, e eles precisam de mim. Precisavam de eu estar mais perto, ter mais tempo para desfrutar, eles vieram aqui duas vezes, mas tive pouco tempo com eles", já havia dito o treinador em setembro. Ele é casado e pai de três filhos.

Vítor Pereira tem quase duas décadas de experiência como técnico. Já treinou times em Portugal, Grécia, Turquia, Alemanha, China e Arábia Saudita. Ele encerra sua passagem no Corinthians sem títulos, mas com um vice-campeonato, o da Copa do Brasil, e com o time na Libertadores do próximo ano.

É consenso no clube que o trabalho foi bem-feito, tanto que a diretoria gostaria que o treinador ficasse. Sua saída não é, portanto, uma surpresa, mas os dirigentes corintianos não esconderam a chateação.

O treinador estava suspenso neste domingo. Por isso, acompanhou o jogo com o Atlético de um camarote da Neo Química Arena.Sua última partida oficial como treinador do Corinthians foi o empate por 2 a 2 com o Coritiba no Paraná. Ele conclui sua breve passagem no time alvinegro com 23 vitórias, 20 empates e 15 derrotas em 58 jogos.

Com a disputa da Copa do Mundo no Catar a partir de 20 de novembro, o elenco do Corinthians vai receber férias a partir desta segunda-feira, 14. A pré-temporada deverá começar ainda neste ano, em 15 de dezembro.