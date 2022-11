Confronto com polícia termina com dois suspeitos baleados em Angra dos Reis

13/11/2022 | 18:32



Um confronto entre policiais e suspeitos, na madrugada deste domingo, 13, terminou com dois homens baleados em Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro.

Eles foram socorridos ao Hospital Municipal de Japuíba, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Uma equipe do 33º Batalhão fazia patrulhamento rotineiro na Avenida Prefeito João Gregório quando foi atacada com disparos de armas de fogo, de acordo com informações da Polícia Militar.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu uma pistola, um revólver, munições, um rádio comunicador, 92 tiras de maconha, 27 trouxinhas de maconha e 372 pinos de cocaína. A ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra dos Reis).