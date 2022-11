Verstappen troca farpas com Pérez, que responde: 'É bicampeão graças a mim'

13/11/2022 | 18:20



O fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1 foi desastroso para a Red Bull. Os maus presságios não se resumem ao que aconteceu apenas na pista do Autódromo de Interlagos, mas as farpas trocadas entre o bicampeão mundial Max Verstappen e o mexicano Sergio Pérez têm potencial para dificultar a dura tarefa de defender os títulos de pilotos e construtores na próxima temporada.

Durante a prova deste domingo, Verstappen teve de fazer uma corrida de recuperação após se chocar com Lewis Hamilton logo no início, ser punido em cinco segundos e ter o carro danificado. Pérez tentava segurar um lugar no pódio, mas o mau desempenho o fez despencar e ser alcançado pelo companheiro de equipe nas últimas voltas. Sem hesitar, Verstappen passou o mexicano, que precisava dos pontos do sexto lugar para brigar pelo vice-campeonato.

Apesar desta situação, a Red Bull orientou Pérez a permitir que Verstappen fizesse a ultrapassagem para que o holandês fosse em busca de mais pontos em duelos com Fernando Alonso e Charles Leclerc. A equipe austríaca, porém, advertiu que, caso o bicampeão não tivesse êxito, deveria devolver a posição ao mexicano.

O cenário que se construiu em Interlagos, no entanto, foi outro. Verstappen desobedeceu a equipe ao se recusar a devolver a sexta posição a Pérez e avisou que havia deixado claro que jamais aceitaria perder a colocação. "Já conversamos sobre isso. Então, não voltem a me perguntar sobre isso. Está claro? Já dei minhas razões e as mantenho", afirmou Verstappen, via rádio.

A postura e as declarações surpreenderam Pérez. "Fui surpreendido. Não sei o que aconteceu especialmente por tudo o que eu fiz por ele. Não entendo seus motivos. Estou muito surpreso. Creio que, se ele tem dois campeonatos, é graças a mim", declarou o mexicano, após a corrida.

Pérez duela diretamente com Leclerc pelo vice-campeonato do Mundial de Pilotos. Com o resultado deste domingo, o monegasco da Ferrari assumiu o segundo lugar por levar vantagem nos critérios de desempate. Tanto Leclerc quanto Pérez somam 290 pontos. A etapa final da temporada acontece no próximo domingo, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.