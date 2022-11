Emocionado, Russell comemora vitória no GP de São Paulo em tom de alívio

13/11/2022 | 18:08



George Russell e Lewis Hamilton celebraram a dobradinha da Mercedes no GP de São Paulo de Fórmula 1 em tom de alívio, neste domingo, no Autódromo de Interlagos. Os pilotos britânicos exaltaram a evolução da equipe nesta reta final da temporada e comemoraram o triunfo como uma compensação pelo esforço feito pelo time ao longo do ano.

"Que sensação incrível! Gostaria de dizer um grande obrigado ao time por ter tornado essa vitória possível! Esta temporada tem sido uma montanha-russa de emoções", desabafou Russell, emocionado, minutos após faturar sua primeira vitória na F-1. Ele se tornou o 113º piloto da história a ganhar uma corrida na categoria, sendo o 20º britânico.

Russell largou na primeira posição no grid e não perdeu a ponta em nenhum momento da movimentada corrida brasileira. Mas admitiu ter sofrido com os pequenos acidentes que causaram a entrada do safety car na pista em dois momentos diferentes da prova. No fim, ainda esteve perto de conter as investidas de Hamilton, que exibia forte ritmo.

"Eu percebia que estava controlando a corrida, mas o Lewis estava super rápido. Foi um fim de corrida complicado por causa do safety car, com tanta pressão. Eu pensei: 'Jesus, este fim de corrida será realmente muito difícil'. E, por isso, estou tão feliz por ter resistido e conquistado a vitória", comentou o piloto de 24 anos.

Antes de subir no lugar mais alto do pódio pela primeira vez na F-1, Russell recebeu os "parabéns" do chefe, Toto Wolff, em uma ligação de vídeo. "Eu estou um pouco sem palavras. Todas as memórias voltaram, começando pelos meus pais desde o kart e todo o apoio que recebi deles e do restante da minha família, minha namorada, meu treinador, meu empresário..."

Russell também foi celebrado pelo companheiro de time. O heptacampeão mundial elogiou o desempenho do jovem britânico e exaltou a reação da Mercedes. "Primeiro, gostaria de parabenizar George, que pilotagem incrível hoje! Ele já tinha feito uma corrida sprint ótima ontem. E merecia muito essa vitória. E o time também, principalmente o pessoal da fábrica. Este resultado é incrível. Nós trabalhamos tão duro ao longo do ano. Nós merecíamos este resultado", disse Hamilton, que agradeceu o apoio da torcida brasileira em português: "Muito obrigado!".