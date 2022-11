Dua Lipa esclarece rumores de que irá cantar na cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Qatar

13/11/2022 | 16:11



Dua Lipa decidiu ir até suas redes sociais, neste domingo, dia 13, e esclarecer os rumores de que iria se apresentar na cerimonia de abertura da Copa do Mundo, no Qatar, que vai ser realizada no próximo domingo, dia 20.

Sem papas na língua, a artista falou sobre para quem vai torcer durante os jogos e ainda alfinetou o país, sobre promessas que fizeram para sediar a Copa do Mundo 2022:

Está tendo muita especulação de que eu vou cantar na cerimônia de abertura da Copa no Qatar. Eu não vou me apresentar e não estou em nenhuma negociação para estar lá. Vou torcer pela Inglaterra de longe e espero visitar o Qatar quando eles cumprirem todas as promessas relativas aos direitos humanos que eles fizeram quando ganharam o direito de sediar a Copa.