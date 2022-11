Taylor Lautner e Taylor Dome se casam após quatro anos de namoro

13/11/2022 | 16:11



Agora nós temos dois Taylor Lautners! Segundo informações do Daily Mail, Taylor Lautner e Taylor Dome se casaram na Califórnia, na noite da última sexta-feira, dia 11 - marcando exatamente um ano desde o noivado.

Os pombinhos teriam trocado votos antes de o pôr do sol com a presença de aproximadamente 100 de seus amigos e familiares mais próximos. Os recém-casados deram as mãos enquanto se beijavam para selar a união e depois partiram para tirar fotos.

O veículo teve acesso a imagens da cerimônia de casamento e informa que a noiva estava estonteante com um vestido branco esvoaçante com sobreposição de renda e um véu preso em suas mechas douradas. O noivo também não ficou para trás no quesito beleza, vestindo um elegante smoking preto.