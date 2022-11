Gilberto Gil homenageia Gal Costa no festival Rock the Mountain: - Minha irmãzinha se foi, mas ficou conosco

13/11/2022 | 15:11



No último sábado, dia 12, o segundo final de semana do festival Rock the Mountain ficará marcado pelas homenagens à rainha Gal Costa, que morreu no último dia 9. Durante uma música dedicada por Gilberto à amiga, uma foto dos dois juntos foi projetada no palco e ele declarou: - Minha irmãzinha se foi, mas ficou conosco. Minha gaúcha querida ficará sempre no nosso coração, mente, nos sentimentos mais profundos da sensibilidade. Vou cantar uma música que fiz para ela e Maria Bethânia cantarem juntas quando fizemos os Doces Bárbaros.

Lulu Santos homenageou a cantora com a canção Lua de Mel: - A maior voz que esse país já viu, Gal Costa! Meu nome é Gal.

Gilsons também agradeceram o apoio que Gal sempre deu a eles.