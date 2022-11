Leonardo faz surpresa e se declara para a esposa Poliana Rocha: Te amo demais

13/11/2022 | 15:10



É muito amor! Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, está completando 46 anos de idade, neste domingo, dia 13. A influencer recebeu diversas homenagens, porém o maridão decidiu inovar e fez uma surpresa para lá de romântica no camarim de seu último show

Com sua voz inconfundível, Leonardo cantou um parabéns apaixonado para a amada e ainda brincaram com o famoso Com quem será. No final, eles ainda se beijaram. Fofos!

Nas redes, o cantor postou um vídeo do momento com a seguinte legenda:

Parabéns meu amor Poliana! Muita saúde e realizações. Te amo demais.