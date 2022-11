Primeiro dia de Enem tem movimento intenso e poucos problemas em Santo André

Renan Soares

Especial par o Diário



13/11/2022 | 14:26



A entrada para o primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) na Fundação Santo André, um dos locais com maior número de candidatos na região, ocorreu sem grandes problemas no início da tarde deste domingo (13). Apesar do movimento intenso, feições de nervosismo e abraços junto às famílias, a tradicional cena de candidatos atrasados, que ficam para fora da unidade após o horário de fechamento dos portões, não se repetiu com a mesma frequência das edições anteriores.

Ainda assim, alguns dos inscritos perderam a prova no domingo de estreia desta que é uma das provas mais importantes do ano para quem deseja ingressar no ensino superior. Sem atrasos, a decepção foi vista aos poucos, após o fechamento dos portões, na saída dos estudantes dos prédios onde as provas estão sendo aplicadas. Um deles, que preferiu não se identificar, conta que não sabia que a Fundação Santo André tinha diversos prédios, e por isso acabou entrando no lugar errado.

“Foi totalmente minha culpa (não fazer a prova). Eu não fui na página do participante, e não trouxe impresso também. Vi antes que a minha prova seria aplicada na sala um, mas não sabia que havia tantos prédios. Chegando na sala, me informaram que não havia nenhum CPF (Cadastro de Pessoa Física) igual o meu. Tentaram em outro prédio, mas também não acharam, nisso perdi tempo”, contou o estudante à reportagem do Diário, revelando que tentaria psicologia na Unesp (Universidade Estadual Paulista).

Beatriz Comma, 16, moradora de Santo André que participa da prova neste ano como treineira – é menor de 18 anos e concluirá o Ensino Médio após o ano letivo – chegou em tempo de garantir presença no local da prova. “Estou 100% preparada. É a primeira vez que faço e não fiz o plano de estudo exato do Enem, mas estou feliz de fazer porque é uma prova que mostra o caminho certo dos estudos”, disse. Beatriz busca, assim que terminar o ensino médio, uma vaga no curso de Farmácia, opção já aprovada pela mãe, Michele Comma, 49.

"Significa muita coisa ela (Beatriz) realizar a prova, para dar um direcionamento para a carreira, entender o que é um vestibular e para compor o emocional. Super apoio a escolha pelo curso de Farmácia. Escolheu muito bem, pois essa profissão abre um leque de opções”, afirmou a mãe, enquanto dava um último suporte à filha.

Outros alunos preferiram ir sozinhos, como Isabella dos Santos, 17, que também realiza o exame pela primeira vez neste ano. “Estou com muita expectativa pelo curso de pedagogia, porque sempre sonhei em ser professora. Estudei bastante, mas estou muito nervosa,” revelou a estudante de Santo André, enquanto revisava uma última matéria antes da entrada.

Os participantes do Enem 2022 começaram, às 13h30 (horário de Brasília) deste domingo, a realização das provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação, e ciências humanas e suas tecnologias. Ao todo, serão cinco horas e trinta minutos de aplicação, com encerramento às 19h para os participantes regulares. Aqueles que adquiriram tempo adicional terão mais uma hora para concluir o exame.