'Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil' é o tema da redação do Enem

Da Redação



13/11/2022 | 14:30



''Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil'', esse é o tema sobre o qual os participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 terão que escrever na redação, item que faz parte do primeiro dia de aplicação da prova. O texto deve tem de ser dissertativo-argumentativo. Ou seja, as ideias defendidas precisam estar embasadas por explicações fundamentadas e por argumentações sobre o assunto. Para isso, é apresentada uma situação-problema, além de textos motivadores, a partir dos quais os conceitos devem ser desenvolvidos, em até 30 linhas.

O tema é o mesmo para as duas versões do Enem: impressa e em computador. Vale pontuar que a redação do exame digital será realizada em material impresso, nos mesmos moldes da versão em papel. As redações são avaliadas de acordo com cinco competências. A nota pode chegar a 1.000 pontos. Por outro lado, há critérios que conferem nota zero, como fuga ao tema, extensão total de até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema proposto, não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.

Os participantes do Enem 2022 começaram, às 13h30 (horário de Brasília) deste domingo, a realização das provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação, e ciências humanas e suas tecnologias. Ao todo, serão cinco horas e trinta minutos de aplicação, com encerramento às 19h para os participantes regulares. Aqueles que adquiriram tempo adicional terão mais uma hora para concluir o exame.

Ao longo dos dois dias da avaliação, além da redação, os estudantes terão pela frente quatro provas objetivas, com 180 questões distribuídas em diferentes áreas do conhecimento – linguagens, códigos, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e tecnologias das matérias. Segundo dados divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 36.469 estudantes do Grande ABC se inscreveram para o exame neste ano, 8,2% de crescimento em relação aos 33.708 candidatos de 2021.