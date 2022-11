Gusttavo Lima faz homenagem emocionante para Marília Mendonça em festival

13/11/2022 | 14:10



Gusttavo Lima esbanjou simpatia e emocionou o público durante o seu show no Festival Caldas Country, que aconteceu no último sábado, dia 12, em Goiás. O sertanejo, além de fazer uma linda homenagem a Marilia Mendonça, deu um presente para lá de especial para um fã.

Gusttavo lembrou da amiga, Marilia, que morreu há um ano, no dia 5 de novembro de 2021, e projetou uma foto emocionante dos dois abraçados no telão do festival. Para completar o momento especial, ele ainda aproveitou para cantar os inconfundíveis hits da rainha da sofrência.

O sertanejo não parou por ai, e ainda protagonizou outro momento marcante no festival. Um fã invadiu o palco enquanto ele se apresentava e chegou a tirar a camisa para mostrar a tatuagem que fez com o nome do ídolo. O ato deixou Gusttavo emocionado, e para agradecer o carinho do fã, ele o abraçou e o presenteou com o blazer que estava vestindo, avaliado em R$15 mil reais.