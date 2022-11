Peões se preocupam e discutem sobre a formação da roça; confira tudo o que rolou nesta madrugada em A Fazenda 14

13/11/2022 | 13:11



Em A Fazenda 14, a madrugada deste domingo, dia 13, foi marcada por preocupações com a formação da roça e discussão sobre possíveis estratégias. Determinada a ir bem no jogo, Moranguinho foi bem direta enquanto conversava com os aliados:

- Amanhã nós vamos ter que dar o sangue para conseguir esse lampião. Vamos com tudo.

Deolane foi sincera ao revelar que não acha que Pelé conseguiria voltar de uma roça.

- Eu acho que o Pelé sai, se ele for com qualquer pessoa. Ele é muito falso e as pessoas lá fora veem, não adianta a gente achar que não. A Deborah me mostrou muito isso, que as pessoas lá fora estão ligadas no que está acontecendo. Se eu sair semana que vem, eu vou dizer: Estão bem ligadas mesmo.

Moranguinho contou que quase brigou com os peões do grupo B por conta de uma jarra de limonada, mas percebeu que não iria precisar.

- Eu vi que tinham tirado a jarra de suco de dentro da geladeira, que estava com limonada. Eu olhei e vi que não estava lá. Estava com o suco de uva em cima da mesa, aí eu olhei e falei: Onde que está a limonada que estava na jarra? Aí eu já estava pronta e falei: Ah, bom saber, porque na hora que eu precisar usar uma travessa, uma panela, eu vou jogar o que tiver de vocês fora. Mas aí não precisou não, que eles disseram: A gente botou aqui no shakeiro.

Após ela mostrar o recipiente onde foi colocado o suco, Deolane respondeu:

- Estão treinadinhos, né?

Afiadas, Bia Miranda e Pétala se divertiram enquanto disparavam comentários sobre Kerline.