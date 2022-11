Isabella Scherer revela que pegou rotavírus: - A flora intestinal está zoada

13/11/2022 | 13:10



Isabella Scherer revelou nas redes sociais que pegou rotavírus. Segundo informações do R7, a campeã do Masterchef 2021 não estava se sentindo bem, mas pensou que o mal-estar estava relacionado à ressaca. Nos Stories do Instagram, ela afirmou que pode ter contraído o vírus após vacinar os filhos gêmeos.

- Achei que fosse ressaca, bebi um pouco de saquê, mas estava achado estranho, acordei bem e fui ficando ruim ao longo do dia. Mas não era ressaca, era rotavírus, as crianças tomaram vacina para a doença, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode acabar pegando quando troca a fralda. A gente tomou maior cuidado do mundo, mas acabei pegando.

Em seguida, a famosa falou sobre os sintomas.

- Comecei a ficar muito enjoada, tive muita cólica, tive febre. Tomei remédio e agora estou melhor, mas a flora intestinal está zoada, de centavos.

Melhoras pra ela, né?