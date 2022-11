Sthe Matos faz relato sobre acidente de ônibus: Fui arremessada para dentro do bagageiro

13/11/2022 | 12:11



Sthe Matos sofreu um grave acidente de ônibus enquanto viajava com o namorado Kevi Jonny. Os dois estavam acompanhados da equipe do cantor, quando o veículo tombou próximo à cidade de Cristópolis, na Bahia.

No último sábado, dia 12, ela usou as redes sociais pela primeira vez para falar sobre o ocorrido.

Estou aqui hoje podendo falar com vocês por um verdadeiro milagre! Deus nos livrou e, felizmente, eu, Kevi e toda a sua equipe estamos vivos e nos recuperando, começou.

Sobre o acidente, ela relatou:

Eu fui arremessada para dentro do bagageiro do ônibus. Levei uma pancada muito forte na cabeça e nas costas, desmaiei no momento da batida. Segui desacordada por um tempo e quando acordei, já na ambulância, estava com muitas dores e perdendo oxigênio. Mas os médicos (anjos) conseguiram deixar estável. Ainda estou sentindo dores muito fortes na região da pancada. Estou com dificuldade para me locomover, pois a dor é intensa.

Apesar de estar bem, os próximos dias não serão muito fáceis para Sthe. Ela continua no hospital e irá passar por alguns exames.

Fui transferida para outra unidade médica, onde estou fazendo alguns exames e esperando o resultado. Vou ficar em observação por mais alguns dias. Assim que possível trago notícias para vocês. Muito obrigada pela preocupação e por cada mensagem. Deus é maravilhoso! Continuem orando por mim. Amo vocês.