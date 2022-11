PSG goleia Auxerre em ritmo de treino e mantém ponta no Campeonato Francês

13/11/2022 | 11:20



Jogando para o gasto e contando com o trio Mbappé, Messi e Neymar, o Paris Saint-Germain confirmou o seu favoritismo neste domingo ao derrotar o Auxerre por 5 a 0, e se manter na liderança isolada do Campeonato Francês no último jogo antes da parada para a disputa da Copa do Mundo.

O resultado levou o time parisiense aos 41 pontos na competição. Já o Auxerre, que briga para tentar se afastar da zona do rebaixamento, segue ameaçado na classificação e contabiliza 13 pontos.

Os dois times voltam a campo no final de dezembro. O PSG vai receber o Estrasburgo no dia 28 de dezembro. O Auxerre, no mesmo dia, joga em casa com o Monaco.

No jogo, a categoria dos astros do PSG se fez notar logo no início do duelo. Aos sete minutos, Neymar deu um toque de letra, Messi acelerou a jogada para Mbappé, mas o goleiro rival se antecipou e conseguiu evitar a conclusão.

O gol não demorou a sair. Messi tocou para Bruno Mendes ajeitar e Mbappé só empurrou para as redes aos 10 minutos. O Auxerre assustou com Niang em bela defesa de Donnarumma, mas ficou nisso. Preocupado em cadenciar a partida, os donos casa esfriaram o ritmo e levaram a vantagem mínima para o intervalo.

Na etapa final, porém, o cenário mudou. O segundo gol aiu logo aos cinco minutos. Bruno Mendes fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Soler fazer 2 a 0. Seis minutos depois, foi a vez de Hakimi fazer a festa da torcida. Lançado em profundidade, o lateral direito invadiu a área adversária e concluiu na saída do goleiro: 3 a 0.

Neymar, que recebeu uma entrada dura no primeiro tempo, acabou substituído já na segunda metade da etapa final. Logo depois da sua saída, o PSG consolidou a goleada. Ekitiké, que substituiu o craque brasileiro, driblou o goleiro, mas a sobra ficou para Renato Sanches bater no canto: 4 a 0 aos 35 minutos.

E o próprio Ekitiké encerrou a goleada aos 38 minutos. Ele aproveitou um erro da defesa e, na saída do goleiro, tocou por cima para fechar a conta em 5 a 0 aos 38 minutos.