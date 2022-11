Inter leva susto, mas derrota a Atalanta de virada no Campeonato Italiano

13/11/2022 | 10:33



Com uma vitória suada de 3 a 2 sobre a Atalanta, neste sábado, pelo Campeonato Italiano, a Inter de Milão mantém a sua campanha de recuperação na competição e entra na briga pelas primeiras colocações do torneio. Nos últimos cinco jogos, foram quatro triunfos e só uma derrota.

Em Bérgamo, o time do técnico Simone Inzaghi, saiu atrás no marcador, conseguiu a virada e sofreu no final para garantir o triunfo fora de casa. Na classificação, a equipe e Milão soma 30 pontos, três a mais que a Atalanta.

Com o início da Copa do Mundo, o Italiano vai parar e só volta no ano que vem. A Inter entra em campo no dia 4 de janeiro e recebe o Napoli. No mesmo dia, a Atalanta enfrenta o Spezia fora de casa.

A Atalanta começou o jogo de forma mais intensa e teve o domínio inicial do duelo. Em dois lances na sequência, o time de Bergamo quase abriu o placar. Primeiro com Koopmeiners que desviou a bola e obrigou Andre Onana a difícil intevenção. Na cobrança do escanteio, Palomino cabeceou no canto e o goleiro da Inter voltou a fazer nova defesa.

Bastante recuada, a equipe de Milão era refém do bom futebol da Atalanta. Aos 25 minutos veio o castigo pela estratégia defensiva. De Vrij cometeu pênalti e Lookman, com um chute no ângulo, abriu o placar para a Atalanta.

Só a partir daí que a Inter entrou no jogo. O empate veio ainda no primeiro tempo. Em uma bola lançada na área, Lautaro fez o desvio e Dzeko tirou do goleiro para fazer 1 a 1 aos 37 minutos.

Na volta para o segundo tempo, o panorama mudou, a Atalanta não conseguiu encaixar a marcação e viu o rival definir o jogo em um espaço de cinco minutos. Aos 11 minutos, Dimarco entrou pela esquerda e cruzou. Dzeko dividiu com a defesa e a bola foi para os fundo das redes: 2 a 1.

O terceiro gol saiu aos 16 minutos. Em bola cruzada da esquerda, Lautaro se antecipou à marcação e fez o desvio para o meio da área. Palomino entrou para fazer o corte, mas acabou fazendo gol contra.

A Atalanta, porém, voltou a reagir, diminuiu o placar e pôs fogo no jogo. Palomino, que acabara de fazer um gol contra, se redimiu ao completar de cabeça um escanteio e anotar o segundo gol da Atalanta na partida aos 32 minutos.

Em busca do empate, o time da casa foi para cima, botou pressão e apostou no jogo aéreo, mas a Inter se fechou na defesa e conseguiu segurar a apertada vitória de 3 a 2