Emoção à flor da pele

Lara Delon

Especial para o Diário



13/11/2022 | 10:09



A Copa do Mundo no Catar, no Oriente Médio, está muito próxima! Todos os jogadores de 32 seleções passam por seus últimos dias de treinamento para o grande dia. E a nossa Seleção Brasileira já está preparada para viajar rumo ao tão aguardado hexa. Mas será que as crianças também estão prontas para toda a emoção que está por vir durante esse período?

Neste ano, o início dos jogos acontecerá no dia 20 de novembro. Originalmente, o mundial estava previsto para ocorrer entre os meses de junho e agosto. O adiamento foi necessário em função dos fortes dias de calor do Catar. Essa espera trouxe uma maior ansiedade para as crianças, como é o caso da Sofia Cazeiro, 12 anos, que diz estar muito feliz com a proximidade da Copa.

“Também estou muito ansiosa! É um evento que a gente está esperando há muito tempo e acredito que vai trazer felicidade para nós de novo. Depois da situação que a gente teve da Covid-19, vai ser uma oportunidade maravilhosa de reunir todo o Brasil e torcermos todos juntos”, afirma a estudante.

Sofia também comenta como pretende passar a Copa deste ano. “Eu não sei se vou assistir aos jogos na minha casa, mas com certeza estarei com a minha família”, conclui.

Para a psicopedagoga Cíntia Severo Brasil, essas tradições familiares são importantes para criar memórias na vida da criança. “Isso contribui na história da criança, porque são datas que marcam a criança. Estar com os pais, irmãos, tios, cria uma memória afetiva. São momentos que elas não vão esquecer nunca”, diz a especialista.

Muitas crianças acreditam que o Brasil tem grande chance de disputar uma final e levantar a taça da vitória pela 6ª vez. Para Giovanna Monteiro Viana, 11, a seleção deveria jogar a final contra o time do Uruguai.

“Eu acho que vamos acabar jogando contra eles (Uruguai) mesmo, ou contra o próprio Catar. E quem vai marcar o gol da vitória vai ser ou o Neymar ou o Gabriel Jesus”, afirma.

Já Vinicius Camargo Gomes, 12, está confiante na Seleção Brasileira para conquistar essa vitória. “Eu acho que esse ano estamos fortes, com um time bem estruturado. O Brasil é um time que vem jogando com muita raça nos últimos anos e que pode lutar bastante pelo hexa”, diz o estudante.

Em relação às vitórias e derrotas da seleção, a psicopedagoga explica que a Copa do Mundo é um momento bom para ensinar as crianças a lidar com o sentimento de perda. “São times, um tem que ganhar e o outro perder. Ganhar é o que todos querem, mas lidar com a emoção da perda pode levar a uma frustração, que também pode ser trabalhada de uma maneira positiva nas crianças” completa Cíntia.

A especialista ainda explica como a união e a energia das pessoas nesta época mexe com o senso de pertencimento da criança. “Quando está todo mundo vibrando pelo seu time, com as cores da Copa, traz para a criança uma sensação de pertencer a algum lugar. Participar de toda essa energia, com todas essas pessoas fica marcado na memória da criança para ela se sentir parte daquilo, de uma família”, conclui.