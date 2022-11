Claudia Raia grava vídeo sobre rotina de grávida e é surpreendida por Enzo Celulari: Ta comendo cocada na privada?

13/11/2022 | 10:10



Pega no flagra! Claudia Raia estava gravando um daqueles vídeos engraçados, que tem adorado fazer durante o período de gravidez, quando foi flagrada por Enzo Celulari em uma situação um pouco estranha

Na tentativa de mostrar com as grávidas estão sempre com vontade de fazer xixi, a atriz decidiu fazer uma cena enquanto comia sentada no vaso sanitário. Mas, foi bem nessa hora que Enzo entrou no local.

Incrédulo, ele diz:

- Você ta comendo cocada na privada?

Toda a equipe de gravação caiu na risada, enquanto Claudia tentava explicar o contexto para o filho.