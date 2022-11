Com covid-19, Galvão Bueno é internado a uma semana da Copa para ser monitorado

12/11/2022 | 19:32



Às vésperas da Copa do Mundo, Galvão Bueno foi diagnosticado com covid-19 e está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Neste sábado, 12, o locutor publicou um vídeo em suas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde.

O diagnóstico de Galvão se tornou público na última quarta-feira, 9, quando o canal SporTV anunciou que o narrador não estaria presente no programa Bem, Amigos da segunda-feira, 14.

Nesse cenário, o período no hospital pode servir para o narrador melhorar a tempo de viajar para cobrir sua 11ª Copa do Mundo.

"Pra quem torce por mim, uma ótima notícia!! O Dr. Davi Lewi achou que seria bom ficar aqui no Einstein por 3 dias pra ser monitorado e fazer muita fisioterapia. #naopodiaestarmelhor #partiuCatar #saiforacovid", diz Galvão na legenda do reels.

Esta é a segunda vez que Galvão testa positivo para a covid-19. Ele já havia sido infectado em janeiro deste ano, sem grandes problemas. Na ocasião, disse que estava bem por estar "devidamente vacinado, com todas as doses".