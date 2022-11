Lindsay Lohan revela que gostaria de participar de uma produção da Marvel: - Nunca fiz um filme de ação

12/11/2022 | 16:11



Como você viu aqui no ESTRELANDO, Lindsay Lohan voltou com tudo ao universo cinematográfico com a comédia romântica natalina da Netflix Quedinha de Natal. Preparada para reconquistar seu espaço na indústria, ela já está confirmada em mais uma produção da plataforma de streaming, que recebe o título de Irish Wish.

Ao conceder uma entrevista à revista Forbes, a atriz foi questionada sobre quais tipos de histórias e projetos gostaria de assumir em seguida. A artista prontamente respondeu haver um gênero de filmes que gostaria de tentar e seria interessante participar de uma produção da Marvel.

- Acho que sempre sou o tipo de pessoa que vejo o que vem e aceito como vem, onde quer que os roteiros me levem. Eu amo fazer comédias românticas, então isso é sempre algo que eu vou procurar e fazer uma tonelada de quando for a hora certa, mas definitivamente há outros ? eu nunca fiz um filme de ação. Eu adoraria fazer algo com a Marvel ? apenas vendo o que vem no meu caminho e estou aberta a diferentes papéis.