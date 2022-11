Mãe de Ludmilla, Silvana se emociona com recado da filha: - Ela é muito incentivadora

12/11/2022 | 15:11



Neste sábado, dia 12, a mãe de Ludmilla Oliveira, Silvana, preparou uma refeição para lá de deliciosa durante participação no programa É de Casa. Enquanto cozinhava uma lasanha à bolonhesa, ela falou como encara as críticas:

- A Lud se tornou tão forte, a base da nossa família. Somos muito família, um fica dando apoio para o outro, quando vejo, me mantenho forte, mas choro escondido. É difícil ouvir coisas a respeito. Se a pessoa não tem família estruturada cai nas drogas, na depressão. Então a gente é muito unido. Ela fez no Rock in Rio do Palco Sunset o Mundo dela. Lud é uma fortaleza.

Comprovando que elas possuem um laço muito forte, a cantora enviou uma mensagem carinhosa para a mãe.

- Mãe linda estou passando para mandar um super beijo, estou muito orgulhosa de você. Ver aonde a sua culinária te levou, estar no É De Casa, nos programas que a gente ama. Arrasa aí, dá aquelas dicas para todo mundo, deixa todo mundo aí com um pesinho a mais. Sua comida é muito boa, não dá para comer uma vez só. Um beijo, mãe. Te amo.

Ao ser surpreendida com as belíssimas palavras da filha, Silvana não conseguiu segurar a emoção.

- Te amo, filha! Obrigada por tudo. Ela também é muito incentivadora, muito carinhosa. Ela é muito maravilhosa e me surpreende muito. Outro dia mesmo eu fiz um vídeo que ela estava voltando de viagem e falou: Mãe, está em casa? Fez comida? Estou indo aí almoçar com você. Era uma comida simples, a minha filha chegou lá e ela tem a grana dela, pode sentar no melhor restaurante da vida hoje, mas foi lá, comeu minha comidinha. Queria me ver, queria estar comigo.