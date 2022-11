Com um ano de idade, Maria Alice, filha de Virginia Fonseca, ganha primeira joia

12/11/2022 | 15:11



Quem pode, pode, né? Virginia Fonseca mostrou que sua paixão por joias também passou para as filhas e comprou um luxuoso colar de pérolas para a primogênita, Maria Alice.

Segundo o Metrópoles, as joias são de água salgada, todas as pérolas idênticas e com um acabamento para lá de chique, com ouro 18 quilates. A mamãe coruja aproveitou para mostrar como o presente ficou na herdeira.

E, como já era de se esperar, as pérolas não foram nada baratinhas e segundo o portal, o valor estimado do mimo é de R$ 4 mil reais.