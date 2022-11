Luís Ernesto Lacombe é demitido da Rede TV

12/11/2022 | 15:10



Com apenas dois anos de contratado, Luís Ernesto Lacombe dá adeus à Rede TV. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, o jornalista foi demitido da emissora na última sexta-feira, dia 11. Após a saída do apresentador de Agora é Com Lacombe, quem deve substituí-lo é Amanda Klein com um programa no mesmo horário.

A coluna afirma que houve uma tentativa de encontrar uma saída honrosa para o apresentador, inclusive, uma possibilidade era que ele faça parte de outro programa, no futuro.

Ricardo Feltrin noticia ainda que Lacombe fazia constantes reclamações da estrutura da emissora. Segundo fontes, o salário que o jornalista recebia era de cerca de 200 mil reais. A Rede TV não se pronunciou sobre o ocorrido até o momento