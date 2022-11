Nuvens de areia cobrem cidades no interior de SP

12/11/2022 | 14:41



Internautas do interior de São Paulo publicaram fotos do céu encoberto de poeira nas redes sociais na sexta-feira, 11, e neste sábado, 12. Cidades como Araraquara, Morro Agudo e Viradouro foram algumas em que o fenômeno foi relatado. Essa formação de tempestade de areia, segundo a Climatempo, é comum em regiões áridas e semiáridas e pode voltar a se repetir na região ao longo do feriado prolongado por conta das condições climáticas.

De acordo com a empresa de serviços meteorológicos, a poeira no céu geralmente é provocada pelo aumento da velocidade do vento em uma área ampla antes de tempestades fortes, como as que ocorreram na sexta em alguns dos locais atingidos. Com o vento, uma grande quantidade de poeira é levantada, invadindo o céu.

Além disso, a aproximação de linhas de instabilidade e fortes variações de pressão associadas a sistemas frontais e ciclones, que podem ser extratropicais, tropicais e subtropicais, também são capazes de provocar o fenômeno.

No fim de semana, na segunda-feira, 14, e no feriado da Proclamação da República, 15, a previsão do tempo para a região é de pancadas fortes de chuva, com alagamentos repentinos. Por isso, pode ser que ocorram novas tempestades de areia antes da chegada da chuva.

"Essas nuvens de chuva forte, com raios, são as Cumulonimbus (nuvens em formato vertical com grande capacidade de chuva) e muitas vão se formar sobre todo o Estado de São Paulo nos dias que se seguem e no feriadão. É muito comum ocorrer vento forte quando elas estão por perto. E não dá para descartar também a ocorrência de granizo", disse o Climatempo, em nota.

A instabilidade, diz a Climatempo, avançou de Mato Grosso do Sul para São Paulo e provocou, no início do dia, chuva em áreas do centro-oeste e noroeste paulista.

Com o avanço dessa linha, houve registro de rajadas de vento de 41km/h em São José do Rio Preto (dados do aeroporto), o que fez a poeira se levantar e reduzir a visibilidade no aeroporto local. Neste caso, não houve tempestade de areia, conforme a Climatempo, mas movimentação de poeira.