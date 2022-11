Ocon lidera último treino livre em SP e americano garante Superlicença na F-1

12/11/2022 | 13:51



Mais um coadjuvante se tornou protagonista no GP de São Paulo de Fórmula 1, neste fim de semana. O segundo e último treino livre no Autódromo de Interlagos, neste sábado, foi dominado pelo francês Esteban Ocon, numa sessão marcada por testes e certa cautela, horas antes de começar a corrida sprint, marcada para as 16h30.

Num treino de poucas emoções e baixa performance geral dos carros, Ocon colocou sua Alpine na liderança, com o tempo de 1min14s604. O francês, que tem apenas uma vitória e dois pódios no currículo, assumiu a ponta na metade da sessão e não largou mais. Os rivais estavam mais preocupados em testar novos acertos e manter a prudência num fim de semana de tempo instável e disputas imprevisíveis.

O sol e a temperatura de quase 50 graus no asfalto foram a exceção nesta tarde de sábado, em Interlagos, após um chuvoso treino classificatório na sexta, para formar o grid da corrida sprint. Diante de um tempo estável, Ocon foi seguido pelo mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, com o tempo de 1min14s788. Atrás deles veio o inglês George Russell, da Mercedes, com 1min14s916.

O espanhol Fernando Alonso obteve o quarto melhor tempo, com 1min15s049. E teve em sua cola o holandês Max Verstappen, da Red Bull. O bicampeão preferiu ser cauteloso, após garantir o segundo lugar no grid da corrida sprint. Ficou em quinto, com 1min15s098. Lewis Hamilton foi o sexto colocado: 1min15s137.

Grande estrela da sexta-feira, o dinamarquês Kevin Magnussen foi apenas o nono colocado, com 1min15s815, quase quatro segundos mais lento que seu melhor tempo na sexta. Seu companheiro de Haas, Mick Schumacher esboçou reação ao registrar o oitavo tempo (1min15s684).

A novidade do treino foi a presença do piloto Logan Sargeant. O americano de 21 anos ocupou o assento do tailandês Alexander Albon na Williams para buscar a quilometragem necessária para obter a Superlicença. O americano está perto de ser anunciado como titular do time britânico para 2023, ao lado do próprio Albon.

Sargeant, que deve ser o único americano no grid na próxima temporada, entrou na pista precisando completar 24 voltas, equivalente a 100 quilômetros, para assegurar a Superlicença. Ele deu 28 giros na pista brasileira. Portanto, agora tem tudo para ser anunciado para substituir Nicholas Latifi em 2023.

O canadense, por sua vez, foi um dos destaques negativos da sessão deste sábado. Logo no começo do treino, perdeu o controle da sua Williams e foi parar na grama, sem maiores consequências para o carro.

Os pilotos voltam para a pistas de Interlagos ainda neste sábado para a disputa da corrida sprint, prova mais curta, de 24 voltas, que decidirá o grid de largada para a corrida de domingo, marcada para as 15 horas.

Confira o resultado final do segundo treino livre do GP de São Paulo:

1º - Esteban Ocon (Fra/Alpine), a 1min14s604

2º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 1min14s788

3º - George Russell (ING/Mercedes), a 1min14s916

4º - Fernando Alonso (ESP/Alpine), a 1min15s049

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 1min15s098

6º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 1min15s137

7º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a 1min15s636

8º - Mick Schumacher (ALE/Haas), a 1min15s684

9º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1min15s815

10º - Lando Norris (ING/McLaren), a 1min15s851

11º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 1min15s856

12º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 1min15s865

13º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 1min15s868

14º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), a 1min15s994

15º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1min16s047

16º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), a 1min16s181

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min16s263

18º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), a 1min16s400

19º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), a 1min16s468

20º - Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1min16s480